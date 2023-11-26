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Полиция Кызылорды расследует уголовное дело о гибели ребёнка в канализационном люке

Сегодня, 10:16
АВТОР
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remontik.org Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
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Фото: remontik.org

По факту смерти ребёнка, упавшего в канализационный люк возле поликлиники, в полиции Кызылорды возбудили уголовоное дело, передаёт BaigeNews.kz.

"Уголовное дело возбуждено по статье 279 части 1, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия", - прокомментировали в управлении полиции города.

Напомним, несчастный случай произошёл 25 ноября в 13:14. Восьмилетний ребёнок по неосторожности провалился в канализационный люк возле поликлиники №5, по улице Балкы базар в Кызылорде. Спасатели проводили поиски до вечера, пока не обнаружили и не извлекли на поверхность тело.

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