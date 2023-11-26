Полиция Кызылорды расследует уголовное дело о гибели ребёнка в канализационном люке
Сегодня, 10:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
142Фото: remontik.org
По факту смерти ребёнка, упавшего в канализационный люк возле поликлиники, в полиции Кызылорды возбудили уголовоное дело, передаёт BaigeNews.kz.
"Уголовное дело возбуждено по статье 279 части 1, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия", - прокомментировали в управлении полиции города.
Напомним, несчастный случай произошёл 25 ноября в 13:14. Восьмилетний ребёнок по неосторожности провалился в канализационный люк возле поликлиники №5, по улице Балкы базар в Кызылорде. Спасатели проводили поиски до вечера, пока не обнаружили и не извлекли на поверхность тело.
Самое читаемое
- Сократить прогулки в субботу рекомендуют жителям Алматы
- "Захлебывались и замерзали": судьбой казахстанских тазы обеспокоены ученые и зоозащитники
- 22 тысячи человек подписали петицию об отмене утильсбора
- Аким Жетысу озвучил свою заработную плату
- Казахский чемпион мира по боксу побывал в нокдауне и разгромил соперника в Узбекистане