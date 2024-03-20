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Полиция Казахстана перешла на усиленный режим работы

Сегодня, 14:08
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baigenews.kz Сегодня, 14:08
Сегодня, 14:08
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Фото: baigenews.kz

В период празднования Наурыз мейрамы стражи порядка страны перешли на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По республике на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления", - говорится в сообщении.

В целом МВД повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.

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