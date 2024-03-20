Полиция Казахстана перешла на усиленный режим работы

В период празднования Наурыз мейрамы стражи порядка страны перешли на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По республике на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.



Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления", - говорится в сообщении.

В целом МВД повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.