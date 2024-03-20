Полиция Казахстана перешла на усиленный режим работы
Сегодня, 14:08
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Сегодня, 14:08Сегодня, 14:08
91Фото: baigenews.kz
В период празднования Наурыз мейрамы стражи порядка страны перешли на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"По республике на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.
Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления", - говорится в сообщении.
В целом МВД повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.
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