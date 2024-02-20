Полиция Алматы ищет нарушителей правил парковки

Полиция ищет нарушителей правил парковки в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Точечные рейды проводятся на улице Сатпаева, граничащей с тремя крупными жилыми комплексами. От жителей этих ЖК ежедневно поступают сигналы о нарушении правил парковки на данном участке.

"Важно понимать, что это проблема самого крупного мегаполиса, и мы должны решить ее общими усилиями, так сказать, сообща. Уверен, это не сложно сделать. Тем более, что каждый из нас ежедневно становится очевидцем ряда нарушений ПДД. Призываем не закрывать глаза на мелкие нарушения, а своевременно сигнализировать об этом в полицию. В свою очередь, заверяем, что меры в отношении правонарушителей будут приняты незамедлительно", — сообщил командир роты полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Ануар Баймуханов.

Только за три часа локального рейда на участке выявлено свыше 50 нарушений правил парковки. В отношении правонарушителей собраны материалы административного производства. Часть автомобилей были вывезены на специализированную штрафную стоянку.

Рейды против нарушителей правил парковки полиция Алматы проводит регулярно, отмечает инспектор. Это способствуют стабилизации дорожной обстановки в городе, снижению аварийности, а также улучшению дисциплины среди водительского состава. Силы полиции ориентированы также на выявление фактов стихийных парковок в местах, не предназначенных для этого, в зоне действия соответствующих дорожных знаков.