Полицейского насмерть сбил неизвестный водитель в СКО

В СКО водитель автомобиля сбил полицейского насмерть и скрылся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

ДТП произошло 28 апреля на автодороге республиканского значения Челябинск – Новосибирск. 48-летний сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте.

"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление водителя автомашины. Возбуждено уголовное дело", – сообщили в полиции.