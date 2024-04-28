Полицейского насмерть сбил неизвестный водитель в СКО
Сегодня, 23:40
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Сегодня, 23:40Сегодня, 23:40
41Фото: pixabay / иллюстративное фото
В СКО водитель автомобиля сбил полицейского насмерть и скрылся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
ДТП произошло 28 апреля на автодороге республиканского значения Челябинск – Новосибирск. 48-летний сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте.
"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление водителя автомашины. Возбуждено уголовное дело", – сообщили в полиции.