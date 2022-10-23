Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Полицейские Астаны обратились к водителям и пешеходам, передаёт BaigeNews.kz.

"Предупреждаем водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. Значительно осложняется управление транспортным средством, а значит повышается вероятность возникновения аварий. Следует учитывать, ограничение видимости на дорогах и отдельных участках города, а именно на путепроводах, развязках, а также объездной дороге, возможна гололедица", - указывается в сообщении полиции.

В полиции отметили, что трасса по направлению Астана - Щучинск для всех видов транспорта будет закрыта в связи с погодными условиями.

"Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно внимательными и осторожными. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение требований дорожных знаков и исключение резких манёвров. Пешеходам при переходе проезжей части необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге", - отметили в полиции.

Сообщалось, что ряд дорог из-за снегопада закрыли в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.