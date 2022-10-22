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Иллюстративное фото Сегодня, 22:47
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Фото: Иллюстративное фото

Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях

Шесть участков дорог закрыли в Акмолинской области из-за обильного снегопада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

"C 22:30 закрыты выезды из Кокшетау:

  1. Астана-Петропавловск км 304-341;
  2. Кокшетау-Рузаевка 0-61 км;
  3. Обход Кокшетау 0-18 км;
  4. Кокшетау-Омск 2-50 км;
  5. Кокшетау-Атбасар 0-48км;
  6. Астана - Петропавловск 231-304 км (участок от Щучинска до Кокшетау).

Для оперативной уборки снега на линии работает 18 единиц спецтехники. 

В Северо-Казахстанской области снегопад стал причиной остановки движения по трассам:

  1. Астана-Петропавловск км 341 -392 (граница Акмолинской области до села Рощинское);
  2. Кокшетау-Рузаевка 61-196 км (граница Акмолинской области до села Рузаевка);
  3. Кокшетау-Омск 50-85 км (граница Акмолинской области до села Чкалово).

При возникновении нештатной ситуации участники дорожного движения могут обратиться в круглосуточный call-центр "КазАвтоЖола" по номеру 1403.

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#снегопад #Казавтожол #трасса #Кокшетау
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:47
88
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