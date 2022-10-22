Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях

Фото: Иллюстративное фото

Шесть участков дорог закрыли в Акмолинской области из-за обильного снегопада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

"C 22:30 закрыты выезды из Кокшетау:

Астана-Петропавловск км 304-341; Кокшетау-Рузаевка 0-61 км; Обход Кокшетау 0-18 км; Кокшетау-Омск 2-50 км; Кокшетау-Атбасар 0-48км; Астана - Петропавловск 231-304 км (участок от Щучинска до Кокшетау).

Для оперативной уборки снега на линии работает 18 единиц спецтехники.

В Северо-Казахстанской области снегопад стал причиной остановки движения по трассам:

Астана-Петропавловск км 341 -392 (граница Акмолинской области до села Рощинское); Кокшетау-Рузаевка 61-196 км (граница Акмолинской области до села Рузаевка); Кокшетау-Омск 50-85 км (граница Акмолинской области до села Чкалово).

При возникновении нештатной ситуации участники дорожного движения могут обратиться в круглосуточный call-центр "КазАвтоЖола" по номеру 1403.