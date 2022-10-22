Лента новостей
- Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях 22:47 37
- "Меня таскали в церковь и просили взять себя в руки". Откровенное интервью с астанчанкой с диагностированной депрессией 22:41 57
- Казахстан и Белиз планируют ввести безвизовый режим 21:43 116
- Корпус одного из санаториев сгорел в Акмолинской области 21:19 163
- Почему российские компании "переезжают" в Казахстан? 21:00 188
- Как в XXI веке продолжают торговать людьми 20:48 191
- Президент посетил торжественный концерт, посвящённый Дню Республики 20:33 185
- VIP покрытия для унитаза и бумага на 1,5 миллиарда тенге: в АО "Пассажирские перевозки" начали расследование 20:06 198
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 19:35 204
- Разрыли могилы: расследование начали в Талдыкоргане 19:29 313
- Впервые в истории: казахстанка завоевала бронзу на чемпионате Азии по маунтинбайку 19:01 206
- Как казахстанцы будут отмечать День Республики - блиц-опрос 18:40 200
- Общий алфавит намерены создать в тюркских государствах, в том числе Казахстане 18:27 223
- Первые встречи с избирателями провели кандидаты в президенты Казахстана 18:11 257
- Конно-спортивный праздник прошел в Алматинской области ко Дню Республики 18:00 248
- Учителям Кокшетау представили первую отечественную платформу цифровых учебников 17:41 263
- Ключи от новых домов вручили пострадавшим от лесного пожара в Костанайской области 17:25 306
- Главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на новый срок 17:01 515
- Президент Казахстана вручил государственные награды и премии 16:55 302
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 16:32 353
- В небе над Алматы раскрыли самый большой флаг Казахстана 16:19 278
- Детский сад и новые автобусы презентовали в Кызылорде ко Дню Республики 16:00 288
- Новая партия может появиться в Казахстане 15:52 342
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 15:40 270
- Казахтелеком обяжут передать четверть рынка кабельной канализации другим игрокам 15:25 318
- "Я создала карьерный Netflix" — интервью с автором популярного приложения для поиска работы и стажировок 15:24 393
- Пятнадцать новых автобусов пополнили автопарк школ в Акмолинской области 15:20 364
- Токаев и Путин поздравили друг друга с 30-летием дипломатических отношений между Казахстан и РФ 15:16 490
- Современная научно-техническая лаборатория открылась в горнотехническом колледже Степногорска 14:42 320
- В Генпрокуратуре рассказали, что грозит нарушителям правил предвыборной агитации 14:02 636
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 13:19 484
- Опубликованы адреса избирательных участков РК за рубежом 12:49 269
- Алматы больше не будет "тонуть" после дождя. Что предприняли власти? 12:15 750
- "Недопустимо превращать их в политический инструмент" - Токаев о языках 12:04 459
- Президент РК заявил, что в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму 12:03 306
- Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах - Токаев 11:47 669
- "Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина" - президент РК 11:38 302
- Глава государства рассказал, зачем Казахстан возродил День Республики 11:30 417
- Токаев ответил тем, кто говорит, что "Казахстан случайно обрёл свободу" 11:15 477
- КНБ раскрыло схемы продажи казахстанских паспортов иностранцам за 1500 долларов 10:54 713
- На военном складе в Узбекистане произошёл взрыв 10:35 346
- Более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года 10:07 365
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 09:46 6869
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 09:39 393
- Кому присудили премию в области литературы и искусства имени Абая 09:20 454
- В LG Electronics опровергли перенос завода из России в Казахстан 09:09 419
- Скатов сенсационно обыграл 71-ю ракетку мира в четвертьфинале "Челленджера" 08:59 415
- Казахстанский актер и блогер в первом раунде нокаутировал бойца ММА 08:41 1557
- Дорогое дизтопливо: предприятия на востоке страны могут обанкротиться 07:44 439
- Кризисных центров для жертв бытового насилия не хватает в Казахстане 06:33 361
- Житель ВКО натравил собаку на полицейских 05:17 607
- Известный иммунолог назвал опасные причины кашля 04:08 868
- Мужчина вместо договоров аренды оформлял кредиты на жителей Астаны 03:24 831
- На севере Казахстана для уборки снега выделяют недостаточно средств и техники 02:19 420
- В небе над Алматы и Алматинской областью раскроют самый большой флаг Казахстана 01:02 574
- Центр для инвалидов в Актобе не оснащен пандусами и подъемниками 00:13 444
- В Костанайской области завершили строительство домов для пострадавших от лесных пожаров 21.10.2022 510
- Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану 21.10.2022 484
- Самые образцовые семьи Казахстана. Какие они? 21.10.2022 958
- Стрельба в Сатпаеве: по подозрению в покушении задержали ещё нескольких человек 21.10.2022 414
- Две бронзы завоевали казахстанцы на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби 21.10.2022 545
- Инклюзивную школу открыли в Семее ко Дню Республики 21.10.2022 511
- Выборы 2022: Решение ЦИК о регистрации кандидатов прокомментировали юристы 21.10.2022 536
- Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил миллиард тенге 21.10.2022 436
- Проведение Центрально-Азиатских игр возобновят в ближайшие два года 21.10.2022 423
- Выпускницу из Атырау пригласили учиться сразу в 15 вузов мира 21.10.2022 6934
- Кандидат Дайрабаев объявил об открытии своего республиканского штаба 21.10.2022 444
- Открыт предвыборный штаб кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена 21.10.2022 506
- Стала известна дата предвыборных теледебатов 21.10.2022 427
- Предвыборный штаб Каракат Абден начал свою работу 21.10.2022 406
- В штабе Салтанат Турсынбековой прошло заседание оргкомитета 21.10.2022 426
- Начал работу предвыборный штаб Нурлана Ауесбаева 21.10.2022 441
- Республиканский общественный штаб в поддержку Токаева начал агитационную кампанию 21.10.2022 391
- Балаева поздравила победителей конкурса "Мерейлi отбасы-2022" 21.10.2022 465
- Республиканский конкурс "Мерейлi отбасы-2022" прошел в Астане 21.10.2022 1104
- Завершилась регистрация, определены кандидаты в Президенты Казахстана 21.10.2022 674
- Дворец школьников, ипподром и парк культуры открыли ко Дню Республики в Кызылординской области 21.10.2022 453
- Президент принял Жабала Ергалиева 21.10.2022 420
- Более тысячи учителей английского языка пройдут бесплатное повышение квалификации в Казахстане 21.10.2022 356
- Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест 21.10.2022 449
Сегодня, 22:47
88
Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
Шесть участков дорог закрыли в Акмолинской области из-за обильного снегопада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
"C 22:30 закрыты выезды из Кокшетау:
- Астана-Петропавловск км 304-341;
- Кокшетау-Рузаевка 0-61 км;
- Обход Кокшетау 0-18 км;
- Кокшетау-Омск 2-50 км;
- Кокшетау-Атбасар 0-48км;
- Астана - Петропавловск 231-304 км (участок от Щучинска до Кокшетау).
Для оперативной уборки снега на линии работает 18 единиц спецтехники.
В Северо-Казахстанской области снегопад стал причиной остановки движения по трассам:
- Астана-Петропавловск км 341 -392 (граница Акмолинской области до села Рощинское);
- Кокшетау-Рузаевка 61-196 км (граница Акмолинской области до села Рузаевка);
- Кокшетау-Омск 50-85 км (граница Акмолинской области до села Чкалово).
При возникновении нештатной ситуации участники дорожного движения могут обратиться в круглосуточный call-центр "КазАвтоЖола" по номеру 1403.
Поделитесь:
-
Hype news
- Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях 22:47 37
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 13:19 484
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 1333
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 1620
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 2761
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 9483
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4258
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87147
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3350
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 2830
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 11580
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5019
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 1729
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2113
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 31775
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 2867
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 3939
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 10739
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 9751
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 6699
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299291
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7158
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 6545
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 23740
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 6616
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 6486
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 13520
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9066
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 8697
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 10316
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 26827
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 8402
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12077
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 19676
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 10005
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 10653
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 7504
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 27201
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 7533
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 346800
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 35982
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 8371
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 9001
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 14854
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 8197
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 47993
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 13142
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 10998
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 10208
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 9377
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 9790
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 11335
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 8895
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 9674
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 9137
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 26319
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 8993
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 9328
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 8882
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 30584
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 188299
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 15827
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20095
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 10803
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 11242
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 19978
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 6459
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 12349
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 6380
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 9137
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 31157
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13628
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7021
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10977
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7138
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 24309
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 9190
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9961
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 8420
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13700
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 19:35 204
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 16:32 353
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 15:40 270
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 09:46 6867
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 09:39 393
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 459
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 527
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5436
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1174
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11831
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10172
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10164
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10628
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9825
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14139
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10788
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12757
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13729
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13412
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11038
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11402
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27636
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12358
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14697
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11451
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12725
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13382
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14635
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12811
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14774
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14293
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15474
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15418
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31976
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15889
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16815
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16513
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17383
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17324
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26188
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16779
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24061
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34804
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18569
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24068
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23135
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25124
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21164
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22578
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20786
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20637
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20530
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36229
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22649
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20794
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25623
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24849
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25186
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24461
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24571
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26703
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27214
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25888
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25477
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26157
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27402
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24976
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28295
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25924
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26562
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27527
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29272
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28188
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27333
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31208
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26973
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29879
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27553
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58308
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29071