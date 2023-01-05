Пока полицейские защищали департамент, мародёры грабили город - МВД об Алматы в январе 2022

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Как заявил министр внутренних дел нашей страны Марат Ахметжанов, захваченное преступниками оружие активно использовалось при повторных нападениях на районные управления полиции, а позже – на сам городской департамент, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, обстрел велся со всех сторон, ворота таранили захваченной спецтехникой, поджигались фронт-офисы.

"Поэтому на тот момент полиция не имела возможности оперативно обслуживать вызова. К тому же были повреждены связь, разбиты видеокамеры, выведен из строя транспорт, - отметил Ахметжанов.

А пока сотрудники полиции организовали круговую оборогу, защищая город от нападавших, другая часть нападавших в разных районах города приступила к погромам и мародерствам. Захватывали здания госорганов, грабили финансовые организации, банковские терминалы, обменники, использовали захваченную у горожан технику, автотранспорт.

В целом по стране преступники похитили 2 960 единиц оружия и порядка 63 тысячи боеприпасов. Ведется их активный поиск, отметил Ахметжанов.

"В ходе оперативных мероприятий в рамках расследования дел ликвидированы более 200 схронов. В них обнаружено 4 160 единицы оружия и 57 тысяч боеприпасов. Сейчас 964 единицы оружия идентифицированы как похищенные в январе. По остальному – 3 196, в том числе семь гранатомётов, пулемёту проводится проверка (экспертизы, отстрелы и т.д.)", - добавил министр.

Таким образом у преступников на руках хранилось более 1 тысяча криминального оружия, которые нападавшие планировали применить.