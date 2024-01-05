Похищение человека раскрыли в Астане

Четверо столичных жителей представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Антикор изобличил четырёх преступников, похитивших человека.

"Все участники группы с санкции суда заключены под стражу. В настоящее время проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили человека. Удерживая его, они требовали от потерпевшего деньги, обещая в противном случае привлечь к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотических средств. Так они завладели его имуществом на сумму более 1,4 миллиона тенге.