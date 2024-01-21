Подростки провалились под лёд в Кызылорде

В Кызылординской области полицейские спасли 15-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, провалившихся под лёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Во время обхода территории реки Сырдарья стражи порядка заметили тонущих детей.

"Сотрудники управления специализированной службы охраны Адильхан Молдагалиулы и Алтынбек Мейрамбекулы незамедлительно принялись спасать тонущих с помощью арканов. Вытащив их из ледяной воды, полицейские вызывали скорую помощь и передали детей родителям", — рассказали в полиции.

Оказалось, что подростки во время игры вышли на лёд, но он не выдержал их веса — мальчик провалился под лёд, а девочка попыталась помочь ему, но тоже оказалась в воде.