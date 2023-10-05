Подростки издевались над детьми на заброшенной стройке в ЗКО

Фонд "Не молчи" опубликовал обращение мамы ребёнка из села Мичурино в Западно-Казахстанской области. По словам женщины, подростки заманили её сына и ещё одного мальчика на стройку и подвергли издевательствам, передаёт BaigeNews.kz.

Автор обращения рассказала, что подростки заставляли детей вставать на колени и курить поставленную между ног сигарету. Все издевательства они снимали на видео.

"Моего сына и его друга — 9 лет и 8 лет, 13-летние пацаны позвали к себе, дети думали, играть зовут и пошли к ним. Подростки завели их на заброшенную стройку и удерживали, сколько времени, неизвестно. Били по плечам, в живот. Заставляли вставать на колени и курить поставленную между ног сигарету. Снимали всё на видео. Мой сын говорил: Я не буду, я не курю, мне плохо, отпустите нас, пожалуйста". Они ему сказали: "Если так не будешь, то по-другому будешь". И держали его, и все по очереди дымили ему в нос, в лицо. Так они его накурили, что мой ребёнок по стенке упал — это подтвердил его друг. Эти подростки снимали и смеялись. Потом ушли. Дети наши кое-как смогли уехать по домам. Ночью сына рвало, он кричал, бился в истерике: "Люди, помогите, меня насилуют, пожалуйста, помогите", — рассказала мама мальчика.

В течение полутора месяцев женщина пыталась узнать обстоятельства произошедшего. Отмечается, что у второго мальчика было такое же состояние. Родители написали заявление в полицию Мичурино, но реакций и следствия нет.

В фонде "Не молчи" потребовали департамент полиции ЗКО предоставить официальный ответ на следующие вопросы: какие следственные процессы проведены? Где сейчас подростки, издевавшиеся над детьми? Также в фонде потребовали прокуратуру области взять это дело на контроль.

"Мы на связи с мамой и ждём адекватного следственного процесса", — отмечается в публикации.

В Казахстане 17,5% детей подвергаются буллингу. Это показало национальное исследование, проведённое в прошлом году. Около 6,8% опрошенных подростков 2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1 % детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам.