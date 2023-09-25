Более 17% школьников подвергаются буллингу в Казахстане

Согласно результатам национального исследования, проведённого в прошлом году, в Казахстане 17,5% детей время от времени подвергаются буллингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения РК.

"Около 6,8% опрошенных подростков 2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1 % детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам", - сообщили в минздраве.

При этом, как выяснилось в ходе опроса, показатели участия в буллинге среди мальчиков выше, чем среди девочек. Самая высокая доля жертв буллинга среди детей 11 лет и снижается по мере взросления к 15 годам.

Если в прошлом году доля показателя жертв буллинга (не менее 2-3 раз) среди мальчиков и девочек 11 лет составляла - 17,7%, тогда как в 2018 году - 14%. Это означает рост жертв буллинга среди детей на 3,7 %.

На сегодняшний день для поддержки подростков и молодёжи, в том числе по вопросам буллинга функционируют 157 молодёжных центров здоровья, которые оказывают высококвалифицированную бесплатную медико-психосоциальную и медико-социальную помощь.

В своей деятельности молодёжные центры здоровья используют эффективные технологии, направленные на сохранение здоровья, снижение рискованного поведения среди подростков, социальное сопровождение и защиту их прав на основе принципов доброжелательности, доступности, добровольности и доверия.