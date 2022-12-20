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МИД РК Вчера, 06:44
263
Вчера, 06:44
263
Фото: МИД РК

Почётное консульство РК открыли в словацком городе

В Словакии торжественно после длительного перерыва открыли почётное консульство Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко, посол РК в Словакии Толежан Барлыбаев, руководство Банско-Быстрицкого края, представители общественности, деловых, научных и культурных кругов, журналисты и дипломаты. 

Василенко отметил важность открытия казахстанского консульства в Банска-Быстрице – крупнейшем финансовом, научно-образовательном и туристическом центре Словакии, где размещены Национальный банк СР и международные финансовые компании, ведущие университеты и научно-исследовательские институты страны. 

Казахстанский дипломат выразил надежду, что деятельность консульства будет способствовать развитию и укреплению казахстанско-словацкого сотрудничества в таких областях, как культура, наука, образование, экономика и торговля. Безусловным приоритетом работы консульства названа защита прав и помощь казахстанским гражданам за рубежом. 

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#международное сотрудничество #посольство #словакия #МИД РК
BaigeNews.kz
Вчера, 06:44
263
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