Почётное консульство РК открыли в словацком городе

Фото: МИД РК

В Словакии торжественно после длительного перерыва открыли почётное консульство Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко, посол РК в Словакии Толежан Барлыбаев, руководство Банско-Быстрицкого края, представители общественности, деловых, научных и культурных кругов, журналисты и дипломаты.

Василенко отметил важность открытия казахстанского консульства в Банска-Быстрице – крупнейшем финансовом, научно-образовательном и туристическом центре Словакии, где размещены Национальный банк СР и международные финансовые компании, ведущие университеты и научно-исследовательские институты страны.

Казахстанский дипломат выразил надежду, что деятельность консульства будет способствовать развитию и укреплению казахстанско-словацкого сотрудничества в таких областях, как культура, наука, образование, экономика и торговля. Безусловным приоритетом работы консульства названа защита прав и помощь казахстанским гражданам за рубежом.