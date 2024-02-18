Почти в 90% лапши быстрого приготовления были обнаружены канцерогены

Почти в 90% лапши быстрого приготовления были обнаружены потенциальные канцерогены, сообщил Гонконгский надзорный орган по защите прав потребителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал scmp.com.

Исследователи обнаружил потенциальные канцерогенные химические вещества 3-MCPD и глицидол в 17 из 19 образцов предварительно упакованной жареной и нежареной лапши быстрого приготовления, протестированных вместе с их пакетиками приправ и начинками.

Было обнаружено, что три вида приправ с приправами, содержащими пальмовое масло имеют уровни загрязняющих веществ, превышающие предельные значения Европейского союза (ЕС). Международное агентство по изучению рака классифицировало 3-MCPD как "возможный канцероген для человека", а глицидол — как генотоксичный канцероген для экспериментальных животных.

Регламент ЕС для пальмового масла установил потолок 3-MCPD и его эфиров жирных кислот на уровне 2500 мкг/кг. Максимальный уровень глицидола в обычном пищевом растительном масле составляет 1000 мкг/кг. Но и Гонконг, и ЕС не установили максимальные пределы обнаруженных уровней 3-МХПД и глицидола в лапше быстрого приготовления и приправах к ней.

Объем натрия варьировалось от 1509 мг до 2477 мг во всех протестированных образцах. Все образцы превысили рекомендуемый предел потребления для взрослых, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Взрослые должны потреблять менее 2000 мг натрия в день.

По данным World Instant Noodles Association Казахстан находится на 28 месте по потреблению лапши быстрого приготовления - 360 млн порций в 2022 году. Это примерно 19 порций на человека в год. Больше всех лапши съедает Китай – 45 млрд порций.