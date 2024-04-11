Почти полтонны осетра изъяли в Атырауской области

Сегодня, 13:24
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polisia.kz Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
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Фото: polisia.kz

Полицией региона выявлено шесть правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В области с 1 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре".

"Полицией региона выявлено шесть правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы. По четырем фактам проводятся досудебные расследования.

Изъято семь водных катеров, восемь автомобилей, а также 435 кг осетра и 2 кг 500 гр. икры рыбы осетровой породы. Они переданы в "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод", - говорится в сообщении.

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