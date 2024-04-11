Почти полтонны осетра изъяли в Атырауской области

Полицией региона выявлено шесть правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В области с 1 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре".

"Полицией региона выявлено шесть правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы. По четырем фактам проводятся досудебные расследования.



Изъято семь водных катеров, восемь автомобилей, а также 435 кг осетра и 2 кг 500 гр. икры рыбы осетровой породы. Они переданы в "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод", - говорится в сообщении.