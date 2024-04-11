Почти полтонны осетра изъяли в Атырауской области
Сегодня, 13:24
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Сегодня, 13:24Сегодня, 13:24
47Фото: polisia.kz
Полицией региона выявлено шесть правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В области с 1 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре".
"Полицией региона выявлено шесть правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы. По четырем фактам проводятся досудебные расследования.
Изъято семь водных катеров, восемь автомобилей, а также 435 кг осетра и 2 кг 500 гр. икры рыбы осетровой породы. Они переданы в "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод", - говорится в сообщении.
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