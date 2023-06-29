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  • Почти 100 кг незаконно выловленного осетра изъяли в Мангистауской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 22:40
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Сегодня, 22:40
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Почти 100 кг незаконно выловленного осетра изъяли в Мангистауской области

Более 94 килограммов осетра изъяли полицейские у жителей Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"24 июня около 3:00 сотрудниками УБОП в селе Акшукур Тупкараганского района остановлен автомобиль Volvo ХС90 белого цвета. При обыске из багажника изъято 17 туш незаконно выловленных осетров весом 94,6 килограмма. Задержаны 24 и 25-летние подозреваемые. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК", - сообщили в полиции.

Изъятая рыба передана учреждению ТОО "Kazakh Osseter". Иные сведения не разглашаются в интересах следствия на основании статьи 201 УПК РК.

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Сегодня, 22:40
215
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