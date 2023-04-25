По два миллиона тенге получат ветераны ВОВ в Павлодарской области

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Ко Дню Победы ветеранам ВОВ в Павлодарской области выплатят по два миллиона тенге. Материальную помощь перечислят и труженикам тыла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В регионе в живых остались 12 участников и один инвалид Великой Отечественной войны. Семь ветеранов проживают в областном центре, по одному – в Аксу, Экибастузе, Иртышском, Павлодарском и Баянаульском районах.

Ко Дню Победы им перечислят по два миллиона тенге и передадут наборы продуктов. Об этом на аппаратном совещании в областном акимате доложил руководитель Управления информации и общественного развития Балтабай Каппасов.

"Единовременную материальную помощь – от 30 до 100 тысяч тенге – окажут труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и другим категориям", – сообщил Каппасов.

По 150 тысяч тенге перечислят 1343 жителям региона:

участникам ликвидации последствий аварии в Чернобыле и семьям погибших;

участникам боевых действий в Афганистане;

военнослужащим, которые получили инвалидность из-за увечий на службе;

участникам межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе;

семьям военнослужащих, погибших или пропавших в период боевых действий в Афганистане или других государствах, где были бои.

По данным управления, материальную помощь на майских праздниках получат более четырёх тысяч жителей региона.

Ранее сообщалось о том, что ветеранам в Карагандинской области выплатят по 1,5 миллиона тенге.