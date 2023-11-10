Проверки бизнеса в Казахстане сократятся вдвое - Миннацэкономики

За пять лет участие казахстанского малого и среднего предпринимательства в экономике выросло до 36,4%. Об этом в ходе правчаса в Сенате сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.

По информации главы ведомства, общая численность занятых в 2023 году увеличилась на 23,8% и достигла 4,2 млн. человек.

"Правительством реализуются системные меры по улучшению условий ведения бизнеса, снижая административную нагрузку и оказывая поддержку. Три года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса", - сказал Куантыров.

Он добавил, выявлено более 10 тыс. неактуальных требований, 9 тыс. из которых уже исключены на подзаконном уровне, а оставшиеся подлежат исключению до конца года в рамках законопроекта, находящегося в Парламенте.

"Автоматизируется система управления рисками (СУР), которая позволит с 1 января 2024 года назначать проверки без человеческого участия. В результате, плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза и количество штрафов сократится в несколько раз", - отметил министр.

С начала 2023 года мерами льготного финансирования по инструменту "субсидирование" было охвачено порядка 9 тыс. проектов бизнеса на сумму кредита 669 млрд. тенге.