Пилотный проект по маркировке моторных масел запустили в Казахстане
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Минэнергетики, НПП "Атамекен" и АО "Казахтелеком" запустили пилотный проект по маркировке и прослеживаемости моторных масел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.
Как сообщили в Минэнерго, пилотный проект по маркировке и прослеживаемости моторных масел предполагает внедрение специальных маркировочных кодов, которые будут использоваться для идентификации и отслеживания продукции на всем пути от производителя до конечного потребителя. Такой подход позволит установить эффективную систему контроля и обеспечить высокий уровень качества и безопасности моторных масел.
В ведомстве отметили, что принять участие в пилотном проекте могут производители, импортеры, дистрибьютеры, логистические компании, оптовые и розничные реализаторы.
"Участие в проекте позволит продемонстрировать вашу ответственность перед потребителями и укрепить свою репутацию на рынке. Кроме того, вы сможете внести свой вклад в борьбу с контрафактной продукцией и защитить интересы своего бизнеса. Для получения подробной информации о системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров функционирует круглосуточный колл-центр Единого оператора по номеру: 8 800 080 6565", - отметили в министерстве.
Отмечается, что "пилот" будет действовать до 1 февраля 2025 года.
Основные цели пилотного проекта:
- обеспечение добросовестной конкуренции на рынке моторных масел;
- улучшение прозрачности и надежности информации о происхождении моторных масел для потребителей;
- повышение эффективности контроля за оборотом продукции и борьбы с контрафактной продукцией;
- содействие развитию отечественного производства и повышению конкурентоспособности отрасли моторных масел;
- устранение барьеров в рамках трансграничной торговли в ЕАЭС.
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