Пилотный проект по маркировке моторных масел запустили в Казахстане

Минэнергетики, НПП "Атамекен" и АО "Казахтелеком" запустили пилотный проект по маркировке и прослеживаемости моторных масел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Как сообщили в Минэнерго, пилотный проект по маркировке и прослеживаемости моторных масел предполагает внедрение специальных маркировочных кодов, которые будут использоваться для идентификации и отслеживания продукции на всем пути от производителя до конечного потребителя. Такой подход позволит установить эффективную систему контроля и обеспечить высокий уровень качества и безопасности моторных масел.

В ведомстве отметили, что принять участие в пилотном проекте могут производители, импортеры, дистрибьютеры, логистические компании, оптовые и розничные реализаторы.

"Участие в проекте позволит продемонстрировать вашу ответственность перед потребителями и укрепить свою репутацию на рынке. Кроме того, вы сможете внести свой вклад в борьбу с контрафактной продукцией и защитить интересы своего бизнеса. Для получения подробной информации о системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров функционирует круглосуточный колл-центр Единого оператора по номеру: 8 800 080 6565", - отметили в министерстве.

Отмечается, что "пилот" будет действовать до 1 февраля 2025 года.

Основные цели пилотного проекта: