Паводки в ЗКО: в четырёх районах объявлен режим ЧС

Фото: пресс-службы МЧС РК

В Западно-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным министерства, за прошедшие сутки на опасных участках уложено порядка четырёх тысяч мешков с инертными материалами, откачано более 25 тысяч кубометров воды.

"В целом за период подготовки и борьбы с паводками набрано и уложено более 15 тысяч мешков с инертным материалом, откачано порядка 300 тысяч кубометров воды, вывезено более 300 тысяч кубометров снега, пробурено более пяти тысяч лунок, прорезано 65 тысяч квадратных метров льда", — уточнили в МЧС.

Отмечается, что в области эвакуировано 149 человек, в безопасные места отогнано порядка 300 голов животных.

Решением акимов города Уральск, Чингирлауского района, Бурлинского района и района Байтерек объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.

Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, включая представителей "Казахавтодора" и "Казводхоза".

Открыты телефоны горячей линии на базе областного и республиканского штабов, ха сутки на линии поступило 109 звонков.

Продолжается круглосуточный мониторинг паводкоопасных населеннных пунктов, рек и озер в районах Байтерек, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском, Чингирлауском, Сырымском, Бурлинском районах.