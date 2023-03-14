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пресс-службы МЧС РК Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50
190
Фото: пресс-службы МЧС РК

Паводки в ЗКО: в четырёх районах объявлен режим ЧС

В Западно-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным министерства, за прошедшие сутки на опасных участках уложено порядка четырёх тысяч мешков с инертными материалами, откачано более 25 тысяч кубометров воды.

"В целом за период подготовки и борьбы с паводками набрано и уложено более 15 тысяч мешков с инертным материалом, откачано порядка 300 тысяч кубометров воды, вывезено более 300 тысяч кубометров снега, пробурено более пяти тысяч лунок, прорезано 65 тысяч квадратных метров льда", — уточнили в МЧС.

Отмечается, что в области эвакуировано 149 человек, в безопасные места отогнано порядка 300 голов животных.

Решением акимов города Уральск, Чингирлауского района, Бурлинского района и района Байтерек объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера. 

Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, включая представителей "Казахавтодора" и "Казводхоза".

Открыты телефоны горячей линии на базе областного и республиканского штабов, ха сутки на линии поступило 109 звонков.

Продолжается круглосуточный мониторинг паводкоопасных населеннных пунктов, рек и озер в районах Байтерек, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском, Чингирлауском, Сырымском, Бурлинском районах.

"В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействовано более 800 человек личного состава спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД, Минобороны, включая дополнительно привлечённые силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей. В оперативных работах применяются более 200 единиц техники и более 100 водооткачивающих средств", - говорится в сообщении.

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#режим ЧС #паводки #ЗКО #МЧС РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:50
190
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