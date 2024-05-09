Паводки в Казахстане: воду удалось отвести из более 10 тысяч домов

В МЧС обновили статистику о паводковой ситуации в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 18:00, по республике вернулись в свои дома 51 506 человек.

"По республике отведена вода из 10 043 частных жилых домов и 3 242 дворовых территорий. Откачано более 17,2 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", — сообщили в МЧС.

В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 1650 мешкотар и 185 тонн инертных материалов. На месте работают силы ДЧС области и ВЧ 20 982 МЧС РК.

В СКО из постадавшего от паводков Петропаловска за сутки отведена и откачена вода из 137 домов, в Кызылжарском районе – 37 домов.