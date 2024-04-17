Паводки в Казахстане: спасено свыше 116 тысяч человек
Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27Сегодня, 11:27
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Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 116 949 человек, в том числе 40 781 ребенок, передает BaigeNews. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 16 тыс. человек.
В эвакопунктах находятся 6 950 человек, в том числе 3 113 детей.
Откачано свыше 9,8 млн. м3 талой воды, уложено более 2,9 млн. мешкотар и 1,4 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 3 709 жилых домов и 2 475 дворовых территорий.
Отработано 1 857 обращений на горячую линию.
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