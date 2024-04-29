Паводки в Казахстане: более 38 тысяч человек вернулись домой

По республике вернулись в свои дома 38 521 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны. В эвакопунктах остаются 6 726 человек.

С начала паводка откачано более 12,9 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.