Паводки в Казахстане: более 16 тысяч эвакуированных вернулись домой

C начала паводков в Казахстане спасено и эвакуировано более 116 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МЧС РК.

По данным МЧС, к этому часу вернулись в свои дома 16 070 человек. В эвакопунктах находятся 7 183 человека, из них 3 219 детей. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 116 731 человек, из них 40 666 детей.

Отведена вода из 3 570 жилых домов и 2 225 дворовых территорий. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных. Остаются подтопленными 5 765 частных жилых домов, 1 579 дворовых территорий и 2 035 дачных домов в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 47 141 человек и 4 342 единицы техники, 873 водооткачивающих средства, 308 плавательных средств, 19 воздушных судов

Откачано свыше 9,7 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более 2,5 миллиона мешкотар и 1,2 миллиона тонн инертного материала.