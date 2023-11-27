Павлодарца подозревают в изнасиловании дочери

В Павлодаре рассылают ориентировки мужчины, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что в Павлодаре проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери. Ориентировки разосланы во все территориальные подразделения полиции и пограничные службы региона и страны.

Отмечается, что расследование начато после обращения матери девочки. Оно ведётся по статье 121 части 4 Уголовного кодекса РК.

Сама девочка рассказала, что отец насиловал её с мая 2020 по февраль 2022 года.

Отмечается так, что ранее в полицию семья не обращались. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.