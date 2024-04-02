  • 2 Апреля, 03:37
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Пассажиры трех автобусов попали в ловушку на затопленной дороге

Сегодня, 02:10
АВТОР
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instagram.com/abai_department_police Сегодня, 02:10
Сегодня, 02:10
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Фото: instagram.com/abai_department_police

Три пассажирских автобуса, следующих в Аксуат, сопроводили полицейские области Абай, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Автобусы, проехав мимо села Георгиевка Жарминского района, оказались в ловушке.

Из-за повышения температуры и обильных таяний в данном районе произошли переливы потоками талой воды на нескольких участках автодороги. Получив сообщение о застрявших автобусах, полицейские направили патруль к указанному месту. 

"Полицейские Аксуатского района пришли на помощь водителям трех автобусов, в которых в общей сложности были 72 пассажира, 19 из которых дети. В тот же день стражи порядка сопроводили еще 25 легковых автомобилей и один большегруз",  рассказали в ДП области Абай.

Во время угрозы паводков полицейские проводят круглосуточное патрулирование для обеспечения общественного порядка. Противопаводковые мероприятия продолжаются.

На лодке и вертолете эвакуировали жителей подтопленного села Каратал в Актюбинской области.

Напомним, из подтопленных сел Казахстана спасатели эвакуировали в безопасное место более восьми тысяч жителей.

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