Партия Amanat опубликовала адреса пунктов сбора гумпомощи

Фото: пресс-служба партии Amanat

4 января во всех региональных филиалах партии Amanat приступили к работе пункты сбора гуманитарной помощи в пользу пострадавших от природных пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Необходимы товары первой необходимости, продукты питания длительного срока хранения, тёплая одежда, гигиенические принадлежности.

По словам волонтёра из Алматы Жандоса Талипова, в подобных ситуациях нельзя оставаться в стороне.

"Хочу не только добрым словом, но и делом помочь пострадавшим. Я призываю всех казахстанцев оказать помощь пострадавшим, Костанай – мы вместе!" – сказал он.

"Именно в такое время мы должны показывать нашу сплочённость, единство. Потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее наладить условия жизни", – уверен доброволец из Усть-Каменогорска Марлен Абубакир.

Отмечается, что первая помощь от неравнодушных казахстанцев уже поступает в пункты сбора.

Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи: