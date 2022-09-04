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пресс-служба партии Amanat Сегодня, 14:08
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Фото: пресс-служба партии Amanat

Партия Amanat опубликовала адреса пунктов сбора гумпомощи

4 января во всех региональных филиалах партии Amanat приступили к работе пункты сбора гуманитарной помощи в пользу пострадавших от природных пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Необходимы товары первой необходимости, продукты питания длительного срока хранения, тёплая одежда, гигиенические принадлежности.

По словам волонтёра из Алматы Жандоса Талипова, в подобных ситуациях нельзя оставаться в стороне.

"Хочу не только добрым словом, но и делом помочь пострадавшим. Я призываю всех казахстанцев оказать помощь пострадавшим, Костанай – мы вместе!" – сказал он.

"Именно в такое время мы должны показывать нашу сплочённость, единство. Потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее наладить условия жизни", – уверен доброволец из Усть-Каменогорска Марлен Абубакир.

Отмечается, что первая помощь от неравнодушных казахстанцев уже поступает в пункты сбора.

Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи:

 
 
 
 
 
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Публикация от AMANAT партиясы (@amanat.partiyasy)

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#гуманитарная помощь #Аманат #Пожар
Сегодня, 14:08
70
Журналист

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