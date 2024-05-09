Памятники героям Великой Отечественной войны сфотографировали из космоса

К 79-й годовщине Победы корпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые фото памятников воинам-героям Великой Отечественной войны, расположенных в разных уголках земного шара, передаёт BaigeNews.kz.

Среди снимков из космоса можно увидеть и Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.

После войны в разных странах, от Европы до Азии, воздвигнуты тысячи памятников советским воинам-освободителям:

Также космонавты поздравили жителей Земли с Днём Победы.

"Отсюда, с орбиты Земли мы хорошо видим, насколько маленькая и хрупкая наша планета. Давайте помнить об этом, помнить и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне. Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям. Потому что человек бессмертен, пока жива память о нём", — отметили космонавты.