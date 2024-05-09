Памятники героям Великой Отечественной войны сфотографировали из космоса
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К 79-й годовщине Победы корпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые фото памятников воинам-героям Великой Отечественной войны, расположенных в разных уголках земного шара, передаёт BaigeNews.kz.
Среди снимков из космоса можно увидеть и Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.
После войны в разных странах, от Европы до Азии, воздвигнуты тысячи памятников советским воинам-освободителям:
- Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве — скульптура советского воина высотой 11,5 метров стоит на 6-метровом пьедестале с надписями: "Советская армия бьет врага" и "Народ встречает советских воинов".
- Площадь Победы в Минске — памятное место в честь подвига народа в годы Великой Отечественной войны. Возле монумента находится вечный огонь, зажженный 3 июля 1961 года.
- Памятник Воину-освободителю в Берлине — в руках советского воина — меч, и спасённая во время штурма Берлина девочка, олицетворяющая собой всех немецких детей.
- Монумент в центре Будапешта — 15-метровый обелиск увенчанный золотой звездой, на двух сторонах сделаны надписи по-русски и по-венгерски: "Слава советским героям-освободителям".
- Монумент "Освобождение" в Пхеньяне — главный памятник-обелиск в КНДР, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны.
- Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Казахстане — здесь к 30-летию Победы сооружены Мемориал Славы и Вечный огонь. Также стоит памятник генералу Ивану Панфилову, возглавлявшему 316-ую стрелковую дивизию, которая участвовала в обороне Москвы в 1941 году.
Также космонавты поздравили жителей Земли с Днём Победы.
"Отсюда, с орбиты Земли мы хорошо видим, насколько маленькая и хрупкая наша планета. Давайте помнить об этом, помнить и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне. Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям. Потому что человек бессмертен, пока жива память о нём", — отметили космонавты.
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