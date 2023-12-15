Памятник участникам декабрьских событий установят в Талдыкоргане

В Талдыкоргане собираются установить памятник участникам декабрьских событий. Городская комиссия рассмотрела несколько эскизных проектов. На встрече с декабристами аким области Жетысу Бейбит Исабаев поручил выбрать лучший проект и открыть памятник ко Дню Республики в следующем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На встрече в Салтанат сарайы глава области остановился на проводимых в стране политико-экономических реформах и основных направлениях развития региона.

"Одно дело обрести независимость, теперь важно сохранить суверенитет, укреплять основы нашего государства, наше единство - это важнейший вопрос будущего страны. Президент отмечал, что декабрьские события до сих порт не получили достойной политической оценки. Только в последнее время мы начали осознавать необходимость переосмысления истории. Деятели движения "Алаш" показали нам яркий пример любви к Родине. Первые ласточки независимости – это участники декабрьских событий, сейчас важно, чтобы нынешние и будущие поколения знали о вашем подвиге, о вашей значимой роли в становлении и обретении нашей независимости. Верю, что вы будете и дальше активно участвовать в консолидации современного общества, формировании национальной идентичности, объединении нового Казахстана", - сказал Исабаев.

Аким дал конкретные поручения по вопросу установки в Талдыкоргане памятника участникам декабрьских событий.