Падение со школьной лестницы: в Минздраве объяснили, почему "скорая" ехала полчаса
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Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, почему карета скорой помощи так долго ехала к мальчику, который упал с лестницы в школе Астаны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В момент вызова скорой помощи говорили, что ребёнок упал, у него ушиб, ссадины. Поэтому скорая приехала в такое время. Есть четкие регламентированные сроки выезда и приезда скорой помощи – этим и объясняется. Еще раз хочу сказать: в сутки обслуживается 10 тысяч вызовов скорой помощи, специально обученные люди, диспетчеры оценивают – к кому нужно приехать в течение трех минут, а к кому можно в течение 20 минут. Данный случай расценили так", – пояснила глава Минздрава в правительстве.
По её словам, уже позже "при дообследовании ребёнку поставили диагноз – черепно-мозговая травма".
"На сегодня у него состояние стабильное, он находится в профильном отделении. Вчера провели консилиум врачей, и в срочных оперативных мерах ребёнок не нуждается. Ребёнок еще будет находиться под наблюдением", – добавила министр.
Ранее сообщалось, что ученик школы № 14 Астаны получил тяжёлые травмы после падения с лестницы в учебном заведении.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева сообщила о состоянии школьника.
В Астане уволили директора школы №14, где произошло ЧП на лестнице.
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