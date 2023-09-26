  • 27 Сентября, 04:00
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Падение со школьной лестницы: в Минздраве объяснили, почему "скорая" ехала полчаса

Вчера, 12:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kstnews.kz Вчера, 12:53
Вчера, 12:53
826
Фото: kstnews.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, почему карета скорой помощи так долго ехала к мальчику, который упал с лестницы в школе Астаны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В момент вызова скорой помощи говорили, что ребёнок упал, у него ушиб, ссадины. Поэтому скорая приехала в такое время. Есть четкие регламентированные сроки выезда и приезда скорой помощи – этим и объясняется. Еще раз хочу сказать: в сутки обслуживается 10 тысяч вызовов скорой помощи, специально обученные люди, диспетчеры оценивают – к кому нужно приехать в течение трех минут, а к кому можно в течение 20 минут. Данный случай расценили так", – пояснила глава Минздрава в правительстве.

По её словам, уже позже "при дообследовании ребёнку поставили диагноз – черепно-мозговая травма".

"На сегодня у него состояние стабильное, он находится в профильном отделении. Вчера провели консилиум врачей, и в срочных оперативных мерах ребёнок не нуждается. Ребёнок еще будет находиться под наблюдением", – добавила министр.

Ранее сообщалось, что ученик школы № 14 Астаны получил тяжёлые травмы после падения с лестницы в учебном заведении.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева сообщила о состоянии школьника.

В Астане уволили директора школы №14, где произошло ЧП на лестнице.

 

 

Самое читаемое

Наверх