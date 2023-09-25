В Астане уволили директора школы, в которой мальчик упал с лестницы

В Астане уволили директора школы №14, где произошло ЧП на лестнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения Астаны, 18 сентября на пульт "103" поступил вызов 3 категории срочности (время прибытия скорой помощи - 29 минут) на адрес: улица Маскеу, 23, СШ №14.

"Пациента госпитализировали в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объёма первой медицинской помощи. При поступлении его осмотрели все специалисты, сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии. Общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается. В коме он не был, находится в сознании, стабилен", - уточнили в ведомстве.

В Управлении полиции района Сарыарка 19 сентября по факту случившегося начато досудебное расследование по статье 141 УК РК - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

Директора школы-гимназии №14 в связи с происшествием уволили с занимаемой должности.

Напомним, о случившемся изначально сообщили в фонде "Не молчи".

Учащийся школы-гимназии №14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник.

В фонде заявили, что в школе нет перил. Однако в акиме эту информацию опровергли.