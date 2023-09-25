Мальчик впал в кому после падения со школьной лестницы в Астане — НемолчиKZ

Ученик школы № 14 Астаны получил тяжёлые травмы после падения с лестницы в учебном заведении. Об этом рассказала руководитель фонда "НемолчиKZ" Дина Тансари, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что в школе нет нормальных перил, и мальчик упал между пролётами. Опубликовано видео падения школьника.

"Скорая ехала долго. Как обычно, камеры, установленные между этажами, не работали. Сейчас мальчику срочно нужна операция, которую не делают в Казахстане, а только в Турции. Он теряет зрение из-за травм головы", — написала глава фонда "НемолчиKZ" на странице в социальных сетях.

По её словам, у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом решёточных костей, перелом лобных костей, пневмоцефалию, отёк глазницы, периорбитальный отёк.

"Директор школы снимает с себя ответственность и надеется на административный штраф! Фонд НеМолчиKZ ответственно заявляет вам: это не административное дело. Это 141 статья УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего гражданина". Ваше ненадлежащее исполнение привело к страшному и тяжёлому состоянию здоровья. Фонд НеМолчиKZ требует в срочном порядке, чтобы директор 14-й школы и департамент образования оплатили операцию, материальный и моральный ущерб. Счёт идёт на часы", — говорится в публикации.

Пост прокомментировала Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева.