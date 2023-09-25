Падение со школьной лестницы: что известно о состоянии мальчика
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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева находится на связи с мамой мальчика, упавшего в пролёт школьной лестницы в Астане. Детский омбудсмен сообщила о состоянии школьника, передаёт BaigeNews.kz.
"Я на связи с мамой. Мальчик на данный момент в состоянии средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Сознание – ясное. На вопросы отвечает, инструкции выполняет. Когнитивные функции сохранены. Зрачки равные, фотореакция сохранена. Комы не было", - написала Закиева в Инстаграм.
По её словам, в настоящее время проводится проверка по факту качества подготовки школы к учебному году. Уголовное дело в отношении руководства школы заведено.
Ранее сообщалось, что ученик школы № 14 Астаны получил тяжёлые травмы после падения с лестницы в учебном заведении.
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