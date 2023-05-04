Отслужившие в армии казахстанцы смогут поступать в вузы без прохождения ЕНТ

Фото: фото Минобороны РК

Отслужившие срочную воинскую службу казахстанцы смогут бесплатно учиться в вузах без сдачи ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz.

Показавшим хорошие результаты в учебе военнослужащим предоставят возможность поступить в военные учебные заведения страны без экзаменов, а также бесплатно обучаться на военных кафедрах казахстанских вузов. Кроме того, если военнослужащий показал хорошие результаты по боевой подготовке, то он освобождается не только от экзаменов, но и от платы за обучение. Командиры частей составляют индивидуальный рейтинг каждого солдата-срочника. Эти оценки будут учитываться при отборе кандидатов на льготное обучение.

Отметим, отбор кандидатов до получения рекомендации производится в соответствии с оценочными показателями военнослужащего по следующим критериям: личная дисциплина, оценка психологического состояния, уровень освоения программы боевой подготовки, полнота выполнения специальных обязанностей в ходе несения службы в суточном наряде.

К слову, более 70 высших учебных заведений во всех регионах страны подтвердили намерение предоставить стопроцентную скидку для юношей, отслуживших срочную воинскую службу и показавших наилучшие результаты. На эти цели выделено около трёх тысяч мест.