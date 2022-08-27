Отец, мать и трое детей погибли в одном ДТП в Карагандинской области

Фото: polisia.kz

В автомобиле находились супруги и их четверо детей.

Жуткая автокатастрофа произошла в Карагандинской области. Почти вся семья – супруги и их трое детей - погибли в ДТП. Один ребёнок находится в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на премм-службу МВД.

"26 августа около 23:00 часов на автодороге "Балхаш-Приозёрск" в 23 километрах от посёлка Гульшат в направлении города Приозёрск 35-летний водитель автомашины "Опель Вектра", выехав на реконструированную закрытую дорогу (предупреждающие знаки имеются), допустил лобовое столкновение с автомашиной "Хово" под управлением 25-летнего водителя", — сообщил начальник управления местной полицейской службы Куаныш Зарубаев.

В результате ДТП водитель, его 30-летняя супруга и их трое несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия, один ребёнок выжил и доставлен в больницу.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Накануне в МВД сообщили о другой аварии в Шымкенте, в которой погибла мама троих детей.