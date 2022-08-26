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polisia.kz Сегодня, 22:05
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Фото: polisia.kz

Мать троих детей погибла в жуткой аварии в Шымкенте

Трое детей лишились матери в результате ДТП в Шымкенте. Малышей с различными травмами доставили в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла 26 августа на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Кошерова. Столкнулись Toyota Camry и Audi S8.

Пассажирка Toyota скончалась сразу.

Водителям обеих машин и двум пассажирам оказана медицинская помощь в городской клинической больнице. После их отпустили по домам.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

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#дтп #авария #происшествия #Шымкент
Сегодня, 22:05
22
Журналист

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