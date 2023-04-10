Отельеры до сих пор не знают, как взимать туристский взнос - "Атамекен" про bed tax

Фото: atameken.kz

По инициативе министерства культуры и спорта с января 2023 года в Казахстане введен туристский взнос bed tax для иностранных туристов. Однако в НПП "Атамекен" заявили, что до сих пор не разъяснён алгоритм администрирования, передает BaigeNews.kz. Туристское сообщество инициировало ряд концептуальных предложений в нормативный документ, которые были поддержаны госорганом и даны обещания, что все необходимые изменения будут внесены к 15 апреля.

"Несмотря на постоянные обсуждения механизма взимания туристского взноса и обещания государственных органов предоставить и разъяснить весь алгоритм администрирования, на данный момент вопросы отельеров остаются открытыми. В связи с наступлением отчетного периода и и наличием "острых и горящих" вопросов, сегодня организована данная встреча с участием Комитета индустрии туризма МКС РК, Комитета государственных доходов МФ РК, отельеров и участников туристского рынка", - отметила управляющий директор-директор Департамента туризма НПП "Атамекен" Дамиля Кунанова.

В частности, владельцев отелей интересуют ответы на вопросы о запросе иностранными туристами и туроператорами акта выполненных работ и счет-фактур по турвзносу, о дополнительных финансовых расходах турбизнеса во время сбора bed tax, о негативных ситуациях, когда туристские группы изъявляют желание в будущем останавливаться в арендном жилье, о необходимости информирования иностранных туристов касательно взноса на английском и русском языках в местах прибытия.

"Эквайринговые операции очень серьезно бьют. Банк берет от 1 до 3%. Плюс за обслуживание кассовых аппаратов тоже берут проценты. На данный момент получается, что отели должны собрать деньги для государства, при этом сами быть в минусе. Есть, конкретные кейсы, когда туристы заезжают в отель Казахстана из России, и им не предоставили документы, подтверждающие оплату взноса. В связи с наличием таких сложностей, они больше не селятся в отели, а бронируют квартиры. Получается, что сейчас мы рубим сук, на котором сидим", - заявила представитель Центра развития городского туризма Татьяна Верницкая.

На вопросы предпринимателей ответил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Минфина Арман Тян, однако, владельцев отелей не удовлетворили его ответы.

"Статьями сыпать можно сколько угодно. Объяснений тоже можно писать на нескольких листах. Но у нас конкретные люди, бухгалтера и турфирмы, и за нами стоят иностранные туристы, которые завтра развернутся, уедут и в Узбекстан, Кыргызстан, Грузию, Азербайджан, где все это внятно и понятно уже сделано", - считает Верницкая.

Между тем, по словам Нуртаса Карипбаева, заместителя председателя Комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта, предполагается, что порядок уплаты bed tax будет утвержден приказом уполномоченного госоргана в мае-июне текущего года. В настоящее время проект приказа находится на стадии согласования в структурных подразделениях министерства.

Напомним, туристский взнос bed tax внедрен в Казахстане с начала 2023 года. Основная цель его введения – накопление средств для развития регионального туризма в Казахстане. Однако, в связи с большим пластом нерешенных вопросов, вновь назревает необходимость рассмотрения возможности приостановления или отмены туристского взноса.