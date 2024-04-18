Отбор на юниорские чемпионаты мира по теннису пройдет в Казахстане

С 13 по 25 мая в Шымкенте второй год подряд состоятся отборочные турниры Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup и Juniors Billie Jean King Cup, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В соревнованиях примут участие сильнейшие юниоры зоны Азия/Океания до 16 лет.



Помимо Казахстана участие примут сборные Австралии, Японии, Южной Кореи, Китая, Индии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Ирана, Индонезии, Новой Зеландии, Узбекистана, Иордании, Малайзии, Таиланда, Вьетнама и Шри-Ланки.



Составы сборных Казахстана.

Юноши:

1.Зангар Нурланулы (Туркестан)

2.Дамир Жалгасбай (Алматы)

3.Даниэль Тазабеков (Шымкент)

Капитан: Сергей Квак



Девушки:

1. Ариана Гогулина (Астана)

2. Альбина Какенова (Астана)

3. Ева Корышева (Актобе)

4. Сатима Тореген, запасная (Алматы).

Капитан: Ярослава Шведова



В прошлом году юниорские сборные Казахстана в "Кубке Дэвиса" и "Кубке Билли Джин Кинг" успешно прошли отбор и впервые в истории казахстанского тенниса пробились в финальный этап командных юниорских чемпионатов мира для игроков до 16 лет.



В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, которые поделят на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командные чемпионаты мира. В этом году от Азии/Океании у юношей и девушек будут разыграны четыре путевки (полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира).



