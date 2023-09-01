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Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей

Сегодня, 11:31
АВТОР
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Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств, передаёт BaigeNews.kz.

"Следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств. В два раза сократить сроки и процедуры согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса", - заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что задача Правительства – довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.

"Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в "новую нефть". Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира", - сказал он.

По его словам, до конца текущего года мы должны разработать комплексное видение развития отрасли.

"С целью поддержки обрабатывающей промышленности следует освободить иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года. Это принципиальный момент, который должен придать серьезный импульс именно обрабатывающей индустрии", - отметил Президент.

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