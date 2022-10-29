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Сегодня, 05:21
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Осужден экс-руководитель аппарата акима Актобе
Суд Актобе вынес приговор экс-руководителю аппарата акима города, обвиняемого в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz.
В суде сообщили, что обвиняемый на посту руководителя аппарата акима Актобе, используя служебное положение в период апрель-август 2020 года, пообещал предоставить земельный участок своему знакомому, ввёл его в заблуждение и получил от последнего 1 383 915 тенге. Подсудимый вину признал полностью. Его вина подтверждается показаниями потерпевшего, переводами денег через банковскую карту.
Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, признано чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей и активное способствование раскрытию дела. Отягчающим обстоятельством признано нарушение принятой им присяги. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор суда не вступил в законную силу.
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