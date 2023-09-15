Острый дефицит воды в ближайшие 10 - 30 лет в Казахстане прогнозируют партийцы

Депутаты РОО "Общенациональной социал-демократической партии" предлагают предпринять ряд мер, чтобы не допустить острого дефицита воды в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель столичного филиала РОО "ОСДП" Талгат Омаров сделал ряд предложений, чтобы не допустить ситуации, когда бы Казахстан столкнулся с острым дефицитом воды.

По его словам, необходимо разработать Национальный стратегический плана развития Казахстана на ближайшие 100 лет и Национальную доктрину по обеспечению качественной питьевой водой население Казахстана на ближайшие 100 лет.

"Сегодня Казахстан ставит кратковременные планы на 20, максимум – на 30 лет. Если государство будет составлять доктрины на 100 лет, то народ взбодрится, что есть долгосрочные планы, что перспектива заложена, контролируется государством", - отметил аналитик столичного филиала Канат Есжанов.

Также председатель филиала предложил внедрить в законодательство положение о внедрении дополнительного натурального водного налога для иностранных недропользователей по принципу один тенге – один литр.

"То есть если ты – иностранный инвестор, занимаешься добычей и реализацией нефти, других полезных ископаемых, с получаемой прибыли ты должен платить налог в эквиваленте воды. Образно, один тенге получил – один литр воды обеспечь. И они сами решат, будет ли это в виде технологии, либо он цистернами откуда-то будет везти", - сказал Талгат Омаров.

По его словам, дополнительный вид налога необходимо внести в законодательство, чтобы остановить процессы эмиграции.

Кроме того, он считает необходимым введение дифференцированного тарифа по всему Казахстану, так как действующие тарифы низкие, и их уровень не способствует рациональному использованию, и ужесточить требования для всех юридических лиц, независимо от формы собственности, по внедрению оборотной системы при использовании воды.

"К примеру, запретить работу организаций, которые специализируются на мытье автомобилей, без внедрения системы по оборотному использованию воды. В Астане две или три автомойки ее используют, она относительно недорогая и ее производят казахстанские компании. С ее введением можно сэкономить до 80% воды", - отметил глава столичного филиала партии ОСДП.

Среди других его предложений - разработка и внедрение образовательной программы по рациональному использованию окружающей среды, в том числе – рационального использования воды для дошкольного и школьного образования, восстановление научно-исследовательские институты и образовательные учреждения, подготовка соответствующих кадров с последующим созданием водной отрасли, пересмотр политики инфраструктурного развития городов и населённых пунктов с учётом строительства современных водохранилищ и внедрения новых прогрессивных технологий, разработака стратегического плана внутренней миграции населения с более заселённых регионов – в менее заселённые, с учётом обеспечения питьевой водой.