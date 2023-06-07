"Орудует банда вымогателей": двое жителей Щучинска получили огнестрельные ранения

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В первых числах июня маленький курортный городок на севере Казахстана потрясла новость: двое ребят попали в больницу с огнестрельными ранениями. Одному из них врачам срочно пришлось делать операцию на сердце. После этого несколько жительниц Щучинска, матерей, обратились с видеообращением к президенту Казахстана и министру внутренних дел с просьбой положить конец криминалу в Щучинске. По их словам, в населённом пункте орудует группа лиц, которая вымогает деньги под угрозой расправы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Состояние тяжёлое" – врачи

Трагические события имели место первого июня в городе Щучинске Акмолинской области. Около полуночи жители улицы Боровская услышали выстрелы, а после стало известно, что двоих ребят – 22-летнего Альдена Есимжанова и 19-летнего Романа Вышинского экстренно госпитализировали в местную больницу с огнестрельными ранениями. Состояние обоих врачи оценили как тяжёлое.

Руководитель ТОО "Авицена Бурабай" Евгений Бекаев уточнил, что пациентов доставила карета скорой помощи без двадцати час, получается, уже второго июня.

Доктора диагностировали у ребят множественные огнестрельные ранения в области грудной клетки и брюшной полости, лёгкого, гемоторакс (когда в плевральной полости накапливается кровь). У Альдена был травматический шок второй степени. Роману повезло ещё меньше, медики констатировали, помимо прочего, ранение сердца. Его пришлось экстренно прооперировать.

"По обоим больным наших врачей консультировали специалисты из области. Лечение согласовано. В настоящее время пациентов перевели из реанимационного в отделение хирургии. Их состояние удовлетворительное, они свободно передвигаются в пределах палаты. Лечение продолжаем", – сообщил Е. Бекаев.

"Стрелявший арестован" – полиция

В департаменте полиции Акмолинской области факт стрельбы в курортном городке подтвердили.

"Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены и опрошены. В отношении лица, применившего оружие, избрана мера пресечения "содержание под стражей". На период следствия он арестован", – проинформировала руководитель пресс-службы правоохранительного ведомства Гульнара Пинчук.

Стражи порядка ведут досудебное расследование по статьям 24 ч.3- 99 ч.2 п. 1 Уголовного кодекса РК (покушение на убийство).

"Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Согласно статье 201 УПК, иная информация в интересах следствия, разглашению не подлежит", – дополнила Пинчук.

Отметим, что виновникам преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

"Заставляют парней брать микрокредиты", - говорят жители

Буквально на днях несколько матерей, в том числе мама потерпевшего Романа, обратились к президенту страны и министерству внутренних дел с видеообращением. Они заявили, что в Щучинске долгое время орудует группа лиц, которая занимается вымогательством денег под угрозой расправы.

Женщины даже назвали их имена.

"На сегодняшний день мой ребёнок, отказавшись платить деньги, находится в больнице с огнестрельным ранением в тяжёлом состоянии. Наши власти бездействуют, и виновные вновь остаются безнаказанными и свободно ходят на воле. Нам очень страшно за своих детей. Просим, помогите, пожалуйста", – обратилась Светлана Вышинская.

В комментариях под видероликом в социальных сетях пользователи из местных жителей факты криминала подтверждают.

"Не первый год занимаются вымогательством денег. Путём угроз заставляют ребят, которым уже по 18 лет, брать микрокредиты. Эти люди, видимо, имеют хорошие связи, раз их до сих пор не привлекли".

"Знакомый случай. Есть такая же группировка в Щучинске, тоже свободно ходят по городу. Толпа из пяти человек, напали на моего супруга, вымогали деньги и автомашину. И ходят свободно. Надеюсь, на этот раз всё будет по закону".

"Группа лиц и вымогатели из 90-х спокойно ходят по городу, безнаказанно. Два года назад был случай: приехали толпой – пять человек на одного с оружием. До сих пор вымогают у молодых парней".

"Наконец, хоть кто-то поднял эту тему, давно пора закрыть эту шайку, вместе с теми, кто их высоко крышует".

Справедливости ради надо отметить, что в комментариях говорится также о том, что и пострадавшие – "далеко не паиньки", и родители не всё о них знают.

"Просим тщательного расследования" – матери

От интервью мамы ребят отказались. Их можно понять: во-первых, состояние здоровья сыновей пока не внушает уверенности. Во-вторых, тайна следствия. И в-третьих, очевидно, страх за родных.

О страхе Светлана Вышинская говорила и на прямом эфире паблику "Диктатура закона". Она подтвердила @dictaturazakona свои слова из видеообращения о систематических фактах вымогательства в Щучинске.

"После выхода моего видеообращения поступило очень много сообщений от людей, кто сталкивался с такими проблемами. Но они боятся /говорить открыто/. По данному инциденту, наверно, уже можно понять, что здесь это присутствует", – пояснила мать пострадавшего.

Блогер поинтересовался, противостоят ли жители каким-либо образом преступной деятельности.

"Вот, наверно, я начала бороться. Люди боятся, молчат. Нужно за своих детей бороться, обращаться в органы, стучаться во все двери. Чтобы их наказали, чтобы такие трагедии в Щучинске не повторялись", – ответила Вышинская.

Мама потерпевшего рассказала, что Роман – студент. В его поведении и настроении её ничего не насторожило.

"Вёл нормальный образ жизни. У него есть девушка, с которой он проводил вечера. Только сейчас вспоминаю частные звонки... Если бы знала, наверно, нашла бы какие-то пути решения этих проблем", – призналась героиня.

О событиях страшной ночи матери вспоминать тяжело.

"Мы с семьёй находились дома. Ребёнок вечером пошёл гулять, у него есть определённое время, когда он должен быть дома. В назначенный час сына не оказалось – папа стал набирать его номер, сестра стала звонить, я. На один из телефонных звонков отца ответил мужчина, прохожий. Он сообщил, что Романа увезли на скорой. Увидев в приёмном покое на кушетке окровавленные вещи сына, моя жизнь остановилась", – со слезами рассказала Светлана Вышинская.

От фельдшера родные узнали об огнестрельном ранении.

"В настоящее время у сына стабильно тяжёлое состояние. Ему сделали операцию на сердце, она длилась пять часов. Сейчас его организм должен бороться. Доктора помогают, спасибо им большое", – поблагодарила женщина.

Она добавила, что после видеообращения работа правоохранительных органов активизировалась. В заключение Вышинская попросила у ответственных органов тщательного расследования дела и наказания всех виновных по всей строгости закона.

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