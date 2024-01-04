Три года лишения свободы получили по решению суда двое организаторов финпирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Сообщается, что досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом" окончено.

"В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы", - сообщили в АФМ.

В агентстве отметили, что сумма причинённого ущерба вкладчикам составляет 49 миллионов тенге.

Приговором суда указанные двое организаторов финпирамиды были признаны виновными и осуждены к трём годам лишения свободы.