Организаторов финпирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте
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Три года лишения свободы получили по решению суда двое организаторов финпирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом" окончено.
"В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других.
Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы", - сообщили в АФМ.
В агентстве отметили, что сумма причинённого ущерба вкладчикам составляет 49 миллионов тенге.
Приговором суда указанные двое организаторов финпирамиды были признаны виновными и осуждены к трём годам лишения свободы.
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