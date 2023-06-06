Организатор сервиса элитных эскортниц задержана в Алматы

Фото: polisia.kz

В Алматы задержана организатор сервиса элитных экскортниц, занимавшихся проституцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

25-летняя алматинка осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов. Для организации сервиса она использовала закрытый Instagram-аккаунт.

"Девушкам она обещала перспективу найти спонсоров, завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу. Вступление в группу стоило 300 долларов США, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу", — сообщает МВД.

Стоимость встречи варьировалась от 500 тысяч тенге за один час. Указывается, что согласно анализу оборот денежных средств администратора за 2022 год составил свыше 209 миллионов тенге.

"Организатор секс-бизнеса тщательно замаскировала свою деятельность в интернете, где она имела широкую аудиторию в более чем 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, позиционируя себя как успешную модель и блогера с выставлением публикаций о дорогих подарках в виде автомашин, ювелирных изделий, посещений элитных ночных клубов и ресторанов Алматы, а также неоднократных поездок на зарубежные курорты. При этом официального места работы она не имела", — отмечается в сообщении.

При обыске у подозреваемой изъяты ежедневник с записями по криминальному бизнесу, документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками порошкообразного вещества белого цвета, скрученные денежные купюры, предположительно предназначенные для вдыхания наркотических средств, автомашины марки Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, а также обнаружено синтетическое наркотическое вещество мефедрон весом 1,72 грамма.

В управление полиции доставлены так называемые элитные эскортницы, состоящие в данных закрытых группах для занятия проституцией. По согласованию с прокуратурой по данным фактам начато досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" и статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Подозреваемая водворена в ИВС. Ей грозит наказание с лишением свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.