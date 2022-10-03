Организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM осуждены в Астане

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил обвинительный приговор в отношении организатора и участников финансовой пирамиды Questra World и AGAM, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда столицы. Отмечается, что приговор был вынесен 30 сентября 2022 года.

"Органом уголовного расследования гражданка Российской Федерации К. обвинялась в создании транснациональной организованной группы, а равно руководство ею (статья 264 часть 1 УК РК), а также в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (статья 217 часть 3 УК РК). Граждане Республики Казахстан С., П., Б. обвинялись в участии в транснациональной организованной группе (статья 264 часть 1 УК РК), а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (статья 217 часть 3 УК РК)", - говорится в материалах дела.

Суд установил, что граждане Кабо-Верде, Испании, Российской Федерации, находясь за пределами Казахстана, в составе транснациональной преступной группы создали финансовую (инвестиционную) пирамиду Questra World и AGAM и ее структурные подразделения на территории РК. Другими словами организовали деятельность по извлечению дохода (имущественной выгоды) в особо крупном размере от привлечения денег вкладчиков, без использования их на предпринимательскую деятельность, путем их перераспределения, хищения и обогащения одних участников за счет взносов других.

С марта 2016 по июнь 2017 года главный фигурант дела по фамилии Клейнард и его подельники вовлекли к участию в финансовой пирамиде граждан Казахстана С., П., Б. и других лиц.

"В результате активных действий со стороны организаторов и руководителей транснациональной организованной группы и ее участников, в лице казахстанцев С., П., Б. и других лиц, структурные подразделения финансовой пирамиды широко распространились в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также во всех областях страны. В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые, в свою очередь, доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму один милиард 153 миллиона тенге", - сообщили в суде.

По итогам судебного следствия, Клейнард признана виновной в создании транснациональной организованной группы, а равно руководство ею, и в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (статья 264 часть 1, 217 часть 3 УК). С., П., Б. признаны виновными в участии в транснациональной организованной группе, и в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (по статья 264 часть 2, 217 часть 3 УК).

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, и материалами уголовного дела. Прокурор просил назначить наказание К. - 12 лет, С. - 10 лет, П. - девять лет и Б. - 10 лет лишения свободы. Сторона защиты просила оправдать подсудимых по данным обвинениям в связи с их невиновностью.

Суд учел смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом (статья 53 УК): наличие несовершеннолетних детей, возраст подсудимых и их состояния здоровья. Кроме того, суд в отношении подсудимых П., Б. применил часть 4 статьи 55 УК РК и назначил им наказание ниже низшего предела предусмотреного санкциями статей.

"Суд назначил наказания П. и Б. ниже низшего предела, с учетом признания вины П. и возраста П. и Б., а также состояние здоровья Б. Учитывая обстоятельства совершенных преступлений и их тяжесть, суд назначил: К. - 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, являюшегося средством совершения преступления, С. - восемь лет лишения свободы; П. и Б. - по пять лет лишения свободы", - говорится в судебных материалах.

Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на семь лет. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.