Определилась соперница Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
102Фото: instagram.com/lenarybakina
Стало известно, с кем оспорит казахстанка Елена Рыбакина выход в финал турнира WTA 500 в Брисбене, передаёт BaigeNews.kz.
Соперницей нашей теннисистки стала Линда Носкова из Чехии, обыгравшая в двух партиях россиянку Мирру Андрееву.
Ранее сообщалось о том, что Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 500.
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