  • 5 Января, 17:57
  • BAIGENEWS

Определилась соперница Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500

Сегодня, 16:52
АВТОР
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instagram.com/lenarybakina Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52
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Фото: instagram.com/lenarybakina

Стало известно, с кем оспорит казахстанка Елена Рыбакина выход в финал турнира WTA 500 в Брисбене, передаёт BaigeNews.kz.

Соперницей нашей теннисистки стала Линда Носкова из Чехии, обыгравшая в двух партиях россиянку Мирру Андрееву.

Ранее сообщалось о том, что Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 500. 

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