Определилась соперница Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500

Стало известно, с кем оспорит казахстанка Елена Рыбакина выход в финал турнира WTA 500 в Брисбене, передаёт BaigeNews.kz.

Соперницей нашей теннисистки стала Линда Носкова из Чехии, обыгравшая в двух партиях россиянку Мирру Андрееву.

Ранее сообщалось о том, что Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 500.