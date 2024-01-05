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Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Австралии

Сегодня, 11:21
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пресс-служба турнира Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
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Фото: пресс-служба турнира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбане, передаёт BaigeNews.kz.

Рыбакина уверенно выиграла первую партию – 6:1 в матче против россиянки Анастасии Потаповой, занимающей 28 строчку рейтинга WTA. После первого сета соперница казахстанки отказалась от продолжения матча.

В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) - Мирра Андреева (Россия). 

Ранее казахстанская теннисистка на турнире одержала уверенные победы над Элиз Мертенс и Оливией Галдеки.

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