  • 29 Сентября, 02:18
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Опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас нет - Токаев

Вчера, 20:38
АВТОР
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Вчера, 20:38
Вчера, 20:38
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

У Казахстана нет никаких опасений относительно территориальных притязаний со стороны России. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в Германии, где он находится с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz.

"Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, утверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - сказал президент Казахстана.

Он также высказался о ситуации в Украине. 

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