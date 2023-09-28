Опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас нет - Токаев

У Казахстана нет никаких опасений относительно территориальных притязаний со стороны России. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в Германии, где он находится с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz .

"Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, утверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - сказал президент Казахстана.