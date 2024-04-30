"Өнегелі ұрпақ": неравнодушные алматинцы помогают пенсионерам навести порядок в их дворах

Сегодня в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в Алматы волонтеры, общественные деятели, госслужащие и неравнодушные горожане помогают алматинским пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта навести порядок в их дворах, передаёт BaigeNews.kz. Кроме того, сегодня также реализуются эко-проекты по сортировке бытового мусора, правильной утилизации опасных отходов.

В копилку добрых дел активисты покрасили забор пенсионерке с ограниченными возможностями Шолпан Нурмагамбетовой, проживающей в Алмалинском районе на улице Каримова 187 А.

"По линии управления занятости и социальных программ города выбран этот адрес, потому что здесь проживает пенсионерка с ограниченными возможностями. Мы с сотрудниками нашего ведомства в составе восьми человек хотим своим примером показать, как важно совершать добрые дела и не только во время акций. Уверен, это доброе дело не будет разовым и найдет свое достойное продолжение", - отметил руководитель отдела Управления занятости и социальных программ Алматы Абылай Толегенов.

На вверенной территории они не только покрасили забор, но и помогли навести порядок во дворе, вынесли мусор, вырубили сорняки.

"Я так благодарна за помощь. Недавно перенесла операцию, сил на такую работу нет. А ведь весной все требует обновления", - выразила слова благодарности Шолпан Нурмагамбетова, инвалид 2-ой группы.

В целом с начала акции жителям города бесплатно раздали 2,4 тыс. литров краски разных цветов – от ярко-синих, зеленых до серых и шоколадных оттенков. Полученный лакокрасочный материал горожане используют для улучшения внешнего вида беседок и скамеек в своих дворах, а также заборов и калиток в частных домах.

Напомним, что с 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

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