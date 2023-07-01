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пресс-службы правительства Сегодня, 12:39
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Сегодня, 12:39
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Фото: пресс-службы правительства

Олжас Сыздыков возглавил аппарат Миннацэкономики

Олжаса Сыздыкова назначили на должность руководителя аппарата министерства национальной экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра национальной экономики РК Сыздыков Олжас Олжабаевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 12:39
231
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