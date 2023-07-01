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Сегодня, 12:39
231
231Фото: пресс-службы правительства
Олжас Сыздыков возглавил аппарат Миннацэкономики
Олжаса Сыздыкова назначили на должность руководителя аппарата министерства национальной экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Приказом министра национальной экономики РК Сыздыков Олжас Олжабаевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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