Около 200 домов остались без тепла в селе Актюбинской области

В селе Актюбинской области около 200 домов остались без тепла из-за пожара на газопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Как сообщили в акимате области, 15 января в 17:15 поступило сообщении о возгорании газопровода близ села Каратал в сельском округе Берсиева Уилского района. На место направили пожарных на специальной технике. Огонь удалось потушить после закрытия газопровода, идущего в Каратал. Сотрудники Уилского газового хозяйства работают над возобновлением подачи газа жителям.

В Каратале живут 1182 человека. Сельская амбулатория, садик, клуб, библиотека, акимат получают тепло от электричества.