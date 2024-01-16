Около 200 домов остались без тепла в селе Актюбинской области
Сегодня, 04:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:51Сегодня, 04:51
109Фото: pixabay / иллюстративное фото
В селе Актюбинской области около 200 домов остались без тепла из-за пожара на газопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Как сообщили в акимате области, 15 января в 17:15 поступило сообщении о возгорании газопровода близ села Каратал в сельском округе Берсиева Уилского района. На место направили пожарных на специальной технике. Огонь удалось потушить после закрытия газопровода, идущего в Каратал. Сотрудники Уилского газового хозяйства работают над возобновлением подачи газа жителям.
В Каратале живут 1182 человека. Сельская амбулатория, садик, клуб, библиотека, акимат получают тепло от электричества.
Самое читаемое
- Известную телеведущую Жанну Бадоеву удивили морозы Астаны
- Как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане: план строительства снова изменился
- Как отказ от алкоголя меняет внешность людей
- О случаях смерти во время крещенских купаний рассказали спасатели
- Колонны из нескольких сотен авто двинулись из Астаны в сторону Темиртау и обратно